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سقط بالثلاثة على أرضه .. الشباب يتعثر في محطة التعاون

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في الجولة 24 من دوري المحترفين

سقط بالثلاثة على أرضه .. الشباب يتعثر في محطة التعاون

نجح التعاون بتحقيق فوز ثمين على مضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف ملحقًا به الهزيمة الثانية على التوالي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حافظ التعاون على المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد الشباب عند 45 نقطة في المركز الثاني.

باغت الضيوف أصحاب الضيافة بهدف التقدم بعد أن توغل أميسي من الجهة اليسرى وأرسل كرة داخل منطقة الجزاء وصلت إلى الكاميروني تاوامبا الذي هيأ كرة على طبق من ذهب أمام المندفع من الخلف البارغواياني كاكو الذي سدد كرة ذكية في شباك زيد البواريدي عند الدقيقة (29).

ونجح التعاون في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة (42) بعدما تلقى محمد بوسبعان عرضية مميزة من كاكو صوبها برأسه ناحية المرمى لكن أنقذها زيد البواريدي بمساعدة من القائم لتتهادى الكرة أمام أحمد عسيري الذي أسكنها الشباك بمقصية رائعة .

في الشوط الثاني أثمرت أفضلية الضيوف عن تسجيل الهدف الثالث حينما انطلق إبراهيم الزبيدي من الجهة اليسرى ليحول كرة عرضية أخطأ الحارس بالتعامل معها بالشكل الأمثل لتصل إلى الكاميروني تاوامبا الذي تابعها برأسه داخل الشباك الخالية عند الدقيقة (67).

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع تمكن الشباب من تقليص النتيجة عن طريق البرازيلي سيبا مستغلاً عرضية مثالية من الأرجنتيني إيفر بانيغا.

سقط بالثلاثة على أرضه .. الشباب يتعثر في محطة التعاون

سقط بالثلاثة على أرضه .. الشباب يتعثر في محطة التعاون

سقط بالثلاثة على أرضه .. الشباب يتعثر في محطة التعاون

الشباب التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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