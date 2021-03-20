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"الاتفاق" يقنص "الفيصلي" ويصعد للمركز الخامس في جدول الترتيب

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نجح الاتفاق في حصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك عبر بوابة الفيصلي؛ إذ تغلب عليه بهدف نظيف، مكّن الاتفاقيين من الصعود للمركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.

هدف المباراة الوحيد جاء بأقدام المحترف المغربي في صفوف الاتفاقيين، اللاعب وليد أزارو، في الدقيقة الـ82.

وكانت المباراة قد أُقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري المحترفين.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 35، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 30.

الاتفاق الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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