أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محتجون أتراك يدينون انسحاب البلاد من معاهدة بشأن العنف ضد المرأة

Print
محتجون أتراك يدينون انسحاب البلاد من معاهدة بشأن العنف ضد المرأة محتجون أتراك يدينون انسحاب البلاد من معاهدة بشأن العنف ضد المرأة

مصراوي Masrawy

08:19 م السبت 20 مارس 2021

إسطنبول - (د ب أ)

تظاهر مئات المتظاهرين في إسطنبول اليوم السبت، بعد قرار مثير للجدل اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة.

وانسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة لمجلس أوروبا تهدف إلى منع العنف والعنف الأسري ضد المرأة، بحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وأثارت الخطوة احتجاجات من قبل جماعات حقوق المرأة ومحامين ونواب المعارضة في عدد من المدن، بما في ذلك العاصمة أنقرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وهتف المتظاهرون خلف حواجز الشرطة في منطقة كاديكوي باسطنبول "ألغوا القرار، طبقوا الاتفاقية".

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لن تنحني النساء" و"المساواة للمرأة" إلى جانب رايات قوس قزح.

وأظهر مقطع انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون بأسماء نساء قتلهن رجال.

وقالت امرأة عرفت نفسها باسم ميرفينور: "الانسحاب من المعاهدة يعني تعريض حياة النساء للخطر في مواجهة قتل النساء بسبب جنسهن والعنف الأسري".

وأضافت: "الانسحاب من المعاهدة يعني أن نقول إننا لا نعبأ بقتل النساء".

وكان لدى تركيا قوانين موجودة مسبقًا للدفاع عن حقوق المرأة، لكن الاتفاقية أدخلت تدابير عملية لحماية النساء والأطفال، لا سيما من العنف الأسري.

وانتقد زعماء المعارضة القرار عبر موقع تويتر، حيث دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو النساء إلى الدفاع عن حقوقهن.

وقال محام من بين المتظاهرين، طلب عدم ذكر اسمه، إن المعاهدة سمحت لمعظم النساء في تركيا بالفرار من العنف عبر المحاكم من خلال تغيير هويتهن، والانتقال إلى مسكن جديد آمن أو اشتراط وضع سوار إلكترونى أمنى للتعقب حول كاحل الرجال الذين يمثلون لهن تهديدًا.

وقال المحامي فيسيل أوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إنه في ظل إلغاء الاتفاقية الآن، سيتم الآن حرمان ملايين النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا من هذه الإجراءات المنقذة للحياة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

فيديو .. وزير التعليم: سيتم تطبيق آلية الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني

فيديو .. وزير التعليم: سيتم تطبيق آلية الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني

فيديو .. وزير التعليم: سيتم تطبيق آلية الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني

فيديو .. وزير التعليم: سيتم تطبيق آلية الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني

شبكة عيون الإخبارية