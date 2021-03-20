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أمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لأول أسابيع الربيع

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أمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لأول أسابيع الربيع أمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لأول أسابيع الربيع

مصراوي Masrawy

08:16 م السبت 20 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية بداية من الأحد 21 مارس حتى الجمعة المقبل 26 مارس، والتي جاءت على النحو التالي:

الأحد:

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة 20%، بجانب وجود أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الاثنين:

أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

الثلاثاء:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

الأربعاء:

نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

الخميس:

شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

الجمعة:

شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب الصعيد.

ويبدأ فصل الربيع الأحد الموافق 21 مارس جغرافيًا.
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