تاج الدين: اضطرابات النوم تؤثر على الصحة العامة للمواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن اضطرابات النوم تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، والأشخاص الذين يعانون من إضطرابات في النوم يتعرضون للعديد من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، مما يؤثر على قدراتهم الإنتاجية والإبداعية.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر العلمي الذي عقد احتفالاً باليوم العالمي للنوم، بالتعاون مع الجمعية العالمية للنوم.

واستعرض مستشار الرئيس، التجربة المصرية في علاج اضطرابات النوم التنفسية، ذاكراً تاريخ إنشاء أول معمل لأمراض النوم في مصر Sleep lab، مؤكداً أن الاهتمام بهذا القطاع من الأمراض أصبح ضرورة ملحة لتجنب المشاكل والآثار السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وتابع أن أزمة كورونا منذ بدايتها أثبتت كفاءة الطبيب المصري.

أضاف تاج الدين أن الطبيب المصري أثبت جودته خلال المواجهة والتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد خاصة في مستشفيات الحميات والصدر.

وشدد على أن العام الماضي لم يشهد اى حالات من نقص الأدوية خاصة المستخدمة في بروتوكولات علاج كورونا.