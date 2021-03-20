نقيب الإعلاميين: ذكرى تحرير طابا تعلمنا التضحية وصلابة الإرادة المصرية

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنه سعيد بالاستعدادات الرائعة التي أعدتها محافظة جنوب سيناء، بقيادة المحافظ اللواء خالد فودة، وكل المسؤولين بالمحافظة لخروج الاحتفال بالذكرى الـ32 لتحرير طابا بهذا الشكل المميز.

وقال سعدة، خلال حديث له اليوم السبت: "جئنا إلى هنا للمشاركة برفقة قيادات مصرية كبيرة وكثيرة في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الثاني والثلاثين".

ومن أهم الشخصيات التي حضرت الاحتفالات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ومحمد منار وزير الطيران المدني، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين الأجانب الذين جاؤوا لحضور وتغطية تلك الاحتفالات الكبرى التي تنظمها محافظة جنوب سيناء احتفالًا بعيدها القومي".

وأضاف نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ أن ذكرى استرداد طابا تعلمنا الكثير من الدروس في معاني التضحية والمثابرة وتأكيد صلابة الإرادة المصرية وقدرتها على صيانة التراب المصري، متابعًا: "عادت طابا إلى السيادة المصرية عام 1989، حيث تم رفع علم مصر ليرفرف على آخر بقعة من أرض سيناء، موضحًا أنه يوم عظيم في تاريخ مصر".

ووجه طارق سعدة التحية إلى شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير سيناء والحرب على الإرهاب بأراضيها، مشيرًا إلى دور الدبلوماسية المصرية الحكيمة لتحرير هذه البقعة الغالية التي استغرقت سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف.​