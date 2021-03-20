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لحل الأزمات وحصر الأعداد.. رئيس الجالية المصرية بالخارج يكشف فوائد مبادرة "سجل نفسك"

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لحل الأزمات وحصر الأعداد.. رئيس الجالية المصرية بالخارج يكشف فوائد مبادرة مصر "سجل نفسك" لحل الأزمات وحصر الأعداد.. رئيس الجالية المصرية بالخارج يكشف فوائد مبادرة "سجل نفسك"

مصراوي Masrawy

02:30 م السبت 20 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، تأييد المصريين بالخارج مبادرة وزارة القوى العاملة "سجل نفسك" والتي جاءت بناء على رؤية الرئيس عبدالفتاح الذي يطالب دائماً بسرعة بالتحول الرقمي الإلكتروني من خلال قاعدة بيانات رسمية لمواكبة التطور الذي يشهده العصر.

وكشف حنفي، حلال حديثه لمصراوي، فوائد التسجيل في المبادرة على النحو التالي:

- تتيح للدولة المصرية الإطلاع على احتياجات العمالة بدول إقامتهم وإزالة أي عائق وتسهيل الإتصال السريع بالعامل في حالة الطوارئ.

- الحصول على خدمات جميع الأجهزة التنفيذية في ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج والسفارات والقنصليات.

- سرعة التواصل مع العامل بالخارج وحصوله على حقوقه ورعايته.

- إبلاغ العامل بكل ما هو جديد (فرص العمل بالدولة المقيم بها - مستحقاته - حقوقه).

- سرعة التواصل مع العمالة في حالة حدوث كوارث أو أزمات كمشكلة العالقين في وقت ذروة انتشار بدول الاغتراب.

- معرفة أعداد المصرين بالخارج، وأعداد العائدين لتوفير فرص عمل جديدة بمصر.

وأكد نائب رئيس الإتحاد، أن هذه المبادرة ضمن إهتمام الدولة المصرية بأبناءها المقيمين بالخارج لتحقيق التواصل بينهم وبين كافة الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية بمصر ، لذا نطالب أبناء مصر بالخارج سرعة التسجيل على اللينك.اضغط هنا

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