خلاف على تجارة المخدرات.. ضبط شقيقين تعديا بالأسلحة على آخر بمصر القديمة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، كشف ملابسات واقعة التعدي على أحد الأشخاص، وإحداث إصابته بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) مصاب برش خرطوش وجروح، وبسؤاله اتهم (أحد الأشخاص وشقيقه -مقيمان بذات العنوان) بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري (فرد خرطوش) ، وكذا سلاح أبيض كانا بحوزتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 180 جرام - مبلغ مالي - ميزان حساس - عدد 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد أقارب المجني عليه حول تجارة المواد المخدرة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.