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أبرزها 20 طن سلع غذائية فاسدة.. شرطة تضبط 1221 قضية متنوعة

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أبرزها 20 طن سلع غذائية فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1221 قضية متنوعة أبرزها 20 طن سلع غذائية فاسدة.. شرطة تضبط 1221 قضية متنوعة

مصراوي Masrawy

12:34 م السبت 20 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1221 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (20٫4 طن سلع غذائية "أسماك هارنج، ملح طعام" مستلزمات إنتاج ، 6,15 طن أسماك مدخنة "رنجة" معبة داخل عبوات مختلفة الأوزان "منتج نهائي" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المدخنة) بمحافظة الجيزة.

وضبط (11٫85 طن "سكر، أرز، عدس، فول" معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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