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بالأرقام.. جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في 24 ساعة

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بالأرقام.. جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في 24 ساعة بالأرقام.. جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:29 م السبت 20 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

في مجال حماية البيئة، ضبط 2 مخزن "بدون ترخيص" بمضبوطات (386,307 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية) بدون بيانات، اشتباه في تغير الخواص الطبيعية بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.. بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وضبط (مصنع- 2 مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات (9,948 طن منظفات- 137496 عبوة مناديل ورقية مختلفة الأنواع) بدون (ترخيص، بيانات، تسجيل علامة تجارية) مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس وقانون المنتجات الصناعية والسلامة الغذائية.. بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، و16 منشأة عدم وجود ("رخصة مزاولة نشاط، سجل الحالة البيئية، شهادات صحية" - التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة - عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية - استخدام المازوت وزيوت الرجوع كوقود للتشغيل) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية و مديرية أمن الدقهلية.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 2 قضية (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً) بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون حماية البيئة، ضبط 22 سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وضبط 7 محلات جزارة، ثلاجة، مطعم، بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية.. بمضبوطات بلغت ("450 كيلو جرام لحوم" بدون بيانات، مجهولة المصدر، تغير في الخواص الطبيعية ومذبوحة خارج المجازر) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، و43 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.

وضبط 143 قضية ( تلويث نهر النيل والمجاري المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل.. بنطاق مديريتي أمن الدقهلية والإسكندرية، و15 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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