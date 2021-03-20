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أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا تهريب بقيمة 2.5 مليون جنيه.. وتنفيذ 124 حكمًا قضائيًا

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أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا تهريب بقيمة 2.5 مليون جنيه.. وتنفيذ 124 حكمًا قضائيًا أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا تهريب بقيمة 2.5 مليون جنيه.. وتنفيذ 124 حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

12:15 م السبت 20 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا (بضائع أجنبية الصنع-مستحضرات تجميل)، وفي مجال الأمن العام، ضبط 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

كما أثمرت الجهود عن ضبط 1447 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 189 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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