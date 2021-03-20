ضبط موظف في جمعية خيرية بتهمة الاستيلاء على أموال التبرعات بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف لأحد الجمعيات الخيرية اختلس أموال التبرعات بمحافظة الإسكندرية.

كانت مباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من الممثل القانوني لإحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية، بقيام موظف بالجمعية محل عمل الأول بالاستيلاء على أموال الجمعية التي يقوم بتحصيلها من المواطنين والمؤسسات والهيئات كتبرعات شهرية لصالح الجمعية، ومن بينها شركة المقاولات محل عمل الثاني وعدم توريدها لخزينة الجمعية، ما أضر بأموال جهة عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو في حقه (حاصل على أجازه بدون مرتب - مقيم بالإسكندرية) باستغلال طبيعة عمله وتحصيل تبرعات شهرية من شركة المقاولات لصالح الجمعية والاستيلاء عليها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الجمعية ، ولعدم اكتشاف أمره قام بإعطاء الشركة إيصالات مزورة منسوبة للجمعية .

وتمكن من الاستيلاء على أموال الجمعية، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

بالاستعلام من الجمعية عن صحة إيصالات استلام النقدية المسلمة من المتحرى عنه لمسئولي الشركة تبين عدم صحتها والكلاشيهات الممهورة بها لا تخص الجمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.