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بزعم توفير تذاكر الطيران.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين

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بزعم توفير تذاكر الطيران.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين بزعم توفير تذاكر الطيران.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين

مصراوي Masrawy

11:33 ص السبت 20 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير تذاكر الطيران بالرغم حظر الرحلات الجوية .

كانت مباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي من قِبل صاحب إحدى شركات السياحة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، بزعم حجز تذاكر طيران له ولزوجته لإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب شركة رحلات - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة) إذ استغل طبيعة عمله وقيامه بالإعلان عن إمكانية حجز رحلات طيران على الرغم من إيقاف الرحلات طبقاً للإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة "كورونا"، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي من المُبلغ .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر شركته، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأبدى استعداده لرد المبالغ المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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