الأمن العام: ضبط 68 قطعة سلاح ناري و149 قضية مخدرات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، 68 قطعة سلاح ناري و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 51364 حكما قضائيا متنوعا على مستوى الجمهورية.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 13 متهمًا، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة، و254 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 دراجات نارية- 3 سيارات، و25487 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 10 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.