أخبار عاجلة

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا -
موجة رياح رملية تضرب جدة -
هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية -
وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

Print
مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة
بلغ إجمالي المصابين 194127 من ضمنهم 149256 متعافيًا

مصر تسجِّل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 433 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149256 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 645 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 194127، من ضمنهم 149256 حالة تم شفاؤها، و11512 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية