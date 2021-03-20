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رئيس الليبية يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة جثث بنغازي

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رئيس الحكومة الليبية يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة جثث بنغازي رئيس الليبية يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة جثث بنغازي

مصراوي Masrawy

12:27 ص السبت 20 مارس 2021

طرابلس - (د ب أ):
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة من النائب العام، فتح تحقيق بشأن الجثث التي جرى العثور عليها في مدينة بنغازي ( شرق).

وأعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير الداخلية للتعامل مع الحادث.

وأعرب الدبيبة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن مواساته وتعازيه لأهالي الضحايا الذين تم اكتشاف جثثهم ببنغازي يوم أمس.

وشدّد رئيس على أن مثل هذه الأحداث لن تتكرر مرة أخرى، والتسامح معها أو التغطية عليها تحت أي ذريعة لن يكون مقبولا.

وكانت وسائل اعلام قد نشرت أمس الخميس ما يفيد بالعثور على عدد من الجثث تم تصفيتها بمنطقه الهواري جنوب بنغازي والتي تقع تحت سيطرة المشير حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي.

ومن جهتها نشرت الغرفة الأمنية المركزية التابعة للقيادة العامة في مدينة بنغازي بياناً تصف فيه أن هذه الاخبار مغلوطة وإشاعات هدفها زعزعة الامن بالمدينة وأن الانتشار الحالى في منطقه الهواري طبيعي.

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