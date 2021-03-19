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وزيرة خارجية السودان تبدأ جولة إفريقية لشرح موقف الخرطوم من "سد النهضة"

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وزيرة خارجية السودان تبدأ جولة إفريقية لشرح موقف الخرطوم من "سد النهضة" وزيرة خارجية السودان تبدأ جولة إفريقية لشرح موقف الخرطوم من "سد النهضة"

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11:01 م الجمعة 19 مارس 2021

الخرطوم - (أ ش أ):

بدأت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، زيارة إلى جزر القمر، وذلك في إطار جولة إفريقية لشرح موقف السودان حول ضرورة إبرام اتفاق ملزم وقانوني حول سد النهضة، والتحذير من عملية الملء الثاني لبحيرة السد وخطورته على السودان.

ووصلت وزيرة الخارجية السودانية، إلى جزر القمر، وكان في استقبالها ظهير ذو الكمال وزير خارجية جزر القمر، حيث أجريا مباحثات حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

ومن المقرر أن تلتقي الدكتورة مريم الصادق المهدي، خلال هذه الزيارة رئيس جزر القمر غزالي عثماني.

يشار إلى أن جزر القمر تمثل دول شرق أفريقيا في مجلس الاتحاد الإفريقي الذي يرعى مفاوضات سد النهضة.

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