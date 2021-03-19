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الداخلية تكشف حقيقة خطف طفل وقتل على يد متسولة

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الداخلية تكشف حقيقة خطف طفل وقتل على يد متسولة الداخلية تكشف حقيقة خطف طفل وقتل على يد متسولة

مصراوي Masrawy

10:19 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط سيدة حال محاولتها خطف طفل بالبحيرة، وقيام متسولة بخطف طفل وقتله.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن خبر متضمناً صورة لإحدى السيدات ترتدي ثياب رثة ، بزعم ضبطها حال شروعها فى خطف أحد الأطفال بمدينة دمنهور بالبحيرة ، اعترافها بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع عدد (8) أشخاص آخرين ، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب تلك الوقائع.. وزعمه سابقة قيام إحدى المتسولات بخطف أحد الأطفال وقتله.

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً ، و بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن القائم على إدارة تلك الصفحة (أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة رشيد).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه ، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر وترويج أخبار على خلاف الحقيقة لزيادة عدد المتابعين لصفحته ، كما تم ضبط هاتفه المحمول و بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تثبت ارتكابه الواقعة

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