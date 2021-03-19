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"وقعوه واخدوا منه فلوسه".. الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على مسن بالمنصورة

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"وقعوه واخدوا منه فلوسه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على مسن بالمنصورة "وقعوه واخدوا منه فلوسه".. الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على مسن بالمنصورة

مصراوي Masrawy

10:15 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب ـ محمد الصاوي:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على مسن والاستيلاء على أمواله بمحافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع يظهر خلاله قيام شابان باعتراض مُسن أثناء سيره بأحد الشوارع ودفعه أرضاً والاستيلاء منه على مبلغ مالى.

بالفحص تبين أن المجنى عليه (مريض نفسي - مقيم بمدينة المنصورة بالدقهلية) كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ، وتبين أنهم (4 أشخاص - مقيمين بمدينة المنصورة بالدقهلية) وقيامهم بدفع المجنى عليه أرضاً والاستيلاء منه على مبلغ مالى وانصرافهم وإقتسامهم المبلغ المالى فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهمين ، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ،

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