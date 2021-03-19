"بيركبوا محابس تحت الأرض".. الداخلية : ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالصف

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام (5 أشخاص – جميعهم مقيمين بدائرة المركز "أحدهم خفير بأحد خطوط أنابيب البترول") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس غير مشروعة بخطوط الأنابيب ، بقصد بيعها بالسوق السوداء وقيامهم بتركيب محبس "مُحدد" على خط أنابيب يمر بمصنع مهجور كائن بمنطقة عرب أبو ساعد بدائرة المركز "نطاق خفرة أحد المتهمين" حيث أمكن تحديده والتحفظ عليه داخل حفرة بعمق متر مغطاة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (ثلاثة من المتهمين) ، وكذا ضبط سيارتين أحدهما مُحملة بتنك بداخله (20 ألف لتر مواد بترولية "سولار" ملك أحدهما) ، والسيارة الأخرى تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان وقيامهم بإستخدام السيارتان المضبوطتان عن طريق محابس غير مشروعة بنطاق خفرة المتهم "الخفير" بقصد بيعها فى السوق السوداء.