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قبض على ٤ أشخاص مُرتكبي واقعة التنمر على مسن وسرقته في الدقهلية

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قبض على ٤ أشخاص مُرتكبي واقعة التنمر على مسن وسرقته في الدقهلية قبض على ٤ أشخاص مُرتكبي واقعة التنمر على مسن وسرقته في الدقهلية

مصراوي Masrawy

05:01 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تنمر بعض الأشخاص على أحد المواطنين وسرقته بالدقهلية وأمكن ضبط مرتكبى الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع يظهر خلاله شابان يعترضان مُسنًا أثناء سيره بأحد الشوارع ودفعه أرضًا والاستيلاء منه على مبلغ مالي.
وبالفحص تبين أن المجني عليه مريض نفسي -مقيم بمدينة المنصورة بالدقهلية، كما أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم (4 أشخاص- مقيمين بمدينة المنصورة بالدقهلية) دفعوا المجني عليه أرضًا واستولوا منه على مبلغ مالي وانصرفوا واقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه وسؤاله أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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