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بزعم استثمارها.. مستريح يستولي على 7 ملايين جنيه من مواطنين في الدقهلية

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بزعم استثمارها.. مستريح يستولي على 7 ملايين جنيه من مواطنين في الدقهلية بزعم استثمارها.. مستريح يستولي على 7 ملايين جنيه من مواطنين في الدقهلية

مصراوي Masrawy

11:47 ص الجمعة 19 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على مستريح الدقهلية جمع 7.3 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

قسم شرطة المنصورة

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية؛ بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال إنشاء وإدارة المستشفيات الاستثمارية على خلاف الحقيقة، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (7٫300٫000 جنيه مصري) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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