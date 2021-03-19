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مصراوي Masrawy



كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الوزارة بعد إطلاق المرحلة الـ17 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ولمدة شهر.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية استراتيجية وأساسية سلع معمرة وأدوات منزلية وملابس ومفروشات ومستلزمات طبية وقائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى خير زمان- هايبر وان– سبينيس- كارفور– أولاد رجب– العابد- عبدالله العثيم– الفرجانى– هايبر الشرق– خير بلدنا– إكسيبشن– الراية– المحلاوى- هايبر الشرقية– هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون– أوسكار– أسواق فتح الله تصل إلى أكثر من 750 فرع على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك" وفرت السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg

وأضافت: تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين وإنشاء عدد 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية، الصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% إلى جانب التنسيق مع مسئولي عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولي وذلك خلال فترة المبادرة»

من جانبها تشارك منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني

هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

يأتي ذلك تزامناً مع الاحتفال السنوي بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان أطلقت وزارة الداخلية المرحلة السابعة عشر من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية