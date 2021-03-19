في 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط 35 قضية متنوعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 3 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 35 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1553 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 195 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.