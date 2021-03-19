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ضبط صاحب محل يستخدم مواد غذائية فاسدة لتصنيع الـ "بيتزا" في القاهرة

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ضبط صاحب محل يستخدم مواد غذائية فاسدة لتصنيع الـ "بيتزا" في القاهرة ضبط صاحب محل يستخدم مواد غذائية فاسدة لتصنيع الـ "بيتزا" في القاهرة

مصراوي Masrawy

01:16 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مسئول عن محل وجبات جاهزة بالقاهرة لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص مسئول عن محل - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين لحيازته مواد غذائية تُستخدم في صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة بيتزا غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل على 300 كيلو جرام دقيق فاخر - 80 كيلو جرام جبنه "غير صالحة للاستهلاك الآدمي" - 150كيلو جرام "زبدة" - 11 كيلو جرام مقطعات لحوم - 20 كيلو جرام "صوص شيدر" - 4 كيلو جرام "مقطعات دواجن "غير صالحة للاستهلاك الآدمي جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في إعداد الوجبات الجاهزة "بيتزا" وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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