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حملة اليوم الواحد.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

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حملة اليوم الواحد.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات حملة اليوم الواحد.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

مصراوي Masrawy

12:20 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 6505 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2575 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 328 مخالفة السير بدون تراخيص، 23 مخالفة موقف عشوائي، 26 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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