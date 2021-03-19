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القبض على صراف بمصلحة الضرائب لاختلاس أموال الممولين في سوهاج

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القبض على صراف بمصلحة الضرائب لاختلاس أموال الممولين في سوهاج القبض على صراف بمصلحة الضرائب لاختلاس أموال الممولين في سوهاج

مصراوي Masrawy

11:54 ص الجمعة 19 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صراف بمصلحة الضرائب لاختلاس أموال الممولين بسوهاج.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج بقيام صراف بإحدى مصالح الضرائب العقارية - مقيم بسوهاج بتحصيل مبالغ ماليه منه ، وأثناء مراجعته للإقرار الضريبي الخاص به بالمأمورية، اكتشف قيام المشكو في حقه بتوريد قيمة أقل من التي قام بسدادها والمثبتة بصور قسائم التوريد المسلمة له.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة رسوم الضرائب العقارية من الممولين وتوريدها لخزينة جهة عمله وقام بتحصيل مبلغ مالي من الشاكي قيمة رسوم ضرائب عقارية، وتسليمه صور قسائم توريد بقيمة المبلغ، وعقب ذلك قام بالتلاعب في أصل قسائم التوريد وإثبات تحصيله مبلغ مالي آخر وهى قيمة أقل من المحصل الفعلي المدون بأصول تلك القسائم، والاستيلاء على الفارق لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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