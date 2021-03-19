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دهاء حواء.. سيدة تستعين بعاطلين لتنفيذ جريمة سرقة بمصر الجديدة

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دهاء حواء.. سيدة تستعين بعاطلين لتنفيذ جريمة سرقة بمصر الجديدة دهاء حواء.. سيدة تستعين بعاطلين لتنفيذ جريمة سرقة بمصر الجديدة

مصراوي Masrawy

11:50 ص الجمعة 19 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات سرقة أحد المواطنين بالإكراه فى الجديدة، وأن وراء الحادث سيدة استعانت بعاطلين لسرقة أمواله بالإكراه بعد تهديده بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة،

وتفاصيل الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بهم أحد المواطنين، وقرر بأنه حال توقفه بسيارته فوجئ بقيام سيدة مقيمة بدائرة القسم، وبصحبتها آخران باستقلال السيارة صحبته وتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم، والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالي وبعض الأوراق الشخصية كرهاً عنه، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة المشار إليها، وتبين أنها بدون عمل ومقيمة بدائرة القسم، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المُبلغ أيدتها، وأقرت بأنها نظراً لمرورها بضائقة مالية وارتباطها بالمجني عليه بعلاقة صداقة فاختمرت في ذهنها فكرة سرقته.

واستعانت المتهمة بآخرين شخصين، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم لتنفيذ مخططها، وقيامها باستدراج المجني عليه بالمنطقة محل البلاغ، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، فتم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وكذلك ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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