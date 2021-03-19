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"من الإسكندرية للإسماعيلية".. ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين

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"من الإسكندرية للإسماعيلية".. ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين "من الإسكندرية للإسماعيلية".. ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين

مصراوي Masrawy

11:30 ص الجمعة 19 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش بالتنسيق بين أمن الإسكندرية الإسماعيلية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي نجحت في رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامي)، وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامي)، وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

جرى تحرير محضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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