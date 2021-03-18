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مريم تكشف تفاصيل واقعة المترو: موبايلك سلاحك اتغيرت

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مريم تكشف تفاصيل واقعة تحرش المترو: موبايلك سلاحك مصر اتغيرت مريم تكشف تفاصيل واقعة المترو: موبايلك سلاحك اتغيرت

مصراوي Masrawy

02:30 م الخميس 18 مارس 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

كشف "مريم م."، صاحبة الفيديو التي وثقت شاب بها داخل إحدى عربات المترو، تفاصيل الواقعة، وقالت لمصراوي: أثناء وجودي بعربة مترو السيدات فوجئت بدخول شاب و"سوستة بنطلونه" مفتوحة ويقوم بأفعال غريبة لا يصح القيام بها في الطريق العام بأي شكل من الأشكال.

وأضافت: "بعدما قام الشاب بأفعاله المُشينة نزلت محطة المترو اللي بعدها وعشان كنت تعبانة مما حدث توجهت لمنزلي في ذلك اليوم وفي اليوم الثاني توجهت لمحطة مترو "قباء" لتحرير محضر بالواقعة، لكن المسئولين أخبروني بأن أتوجه مأمور قسم شرطة العباسية في انتظارك.

وتابعت: فور وصولي لقسم شرطة العباسية فوجئت أن قيادة بالداخلية كانت في انتظاري، وبعما رويت تفاصيل الواقعة، قال لي: "الموضوع لازم يخلص النهاردة، ثم وجهني للنيابة لعمل محضر بالواقعة وأمام النيابة تم أخذ أقوالي في محضر رسمي وتوجهت لمنزلي بعدما انتهى التحقيق".

وأضافت مريم: فوجئت أثناء متابعتي لبعض المواقع بنجاح أجهزة الأمن في القبض على ذلك الشاب، وتوجهت في اليوم التالي للنيابة وعرضوا المتهم عليّ وقمت بالتوقيع على أقوالي مرة أخرى.

وأضافت: والدي خلال متابعته لتحقيقات النيابة أخبروه بأن المتهم تقرر حبسه على ذمة التحقيق حتى تحديد موعد الجلسة.

وأضافت: "المتهم ادعى أنه مضطرب نفسيا لكن أنا من خلال طبيعة عملي كـ"إخصائية اجتماعية" ودراستي للتصرفات النفسية لجسم الإنسان أؤكد أن ما كان يظهر على ذلك الشاب هو حالة من التوتر وليست مرضا نفسيا، وكان واعيا لكل أفعاله.

ووصفت "مريم" لحظة الرعب التي انتابتها وقتها: "حاولت أمسك نفسي وطلعت تليفوني وصورت أفعاله المُشينة عشان أفضحه على صفحات السوشيال أمام الناس كلها، وعملت محضر عشان حقي ما يضيعشي".

وأوضحت أن خطيبها "أحمد ناجي" كان أكثر الداعمين لها خوفا عليها وحتى لا تتعرض أي فتاة أخرى لنفس الواقعة: "ساعدني على إقناع والدي بتحرير محضر بالواقعة، لأنه كان خايف جدا عليا من التشهير بيا في الصحف والمواقع الإخبارية لكن قدرت أقنعه إني معملتش حاجة غلط وأنا صاحبة حق".

وقالت مريم: "بعد الواقعة كنت خايفة وتعبانة جدا مما حدث، لكن بعد إجراءات القبض عليه وتحرير المحضر تحول خوفي إلى سعادة وفخر بما فعلته".

وعن ردود أفعال أصحابها وصديقاتها أشارت مريم إلى إعجابهم بما قامت به وبث داخلهم الشجاعة لمواجهة أي موقف مشابه لما حدث لها.

وأمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإتيان فعل فاضح أمام "فتاة المترو".

وعلقت "مريم" على وصف بيان النيابة العامة للمتهم بأنه أدعى أنه مريض نفسي، قائلة :المتهم قال أمام رجال المباحث إنه كان "بيعدل هدومه" فقط وذلك كان عكس ما أظهره مقطع الفيديو.. وروايته الثانيه في بيان النيابة "أنا كنت نايم وصحيت لقيت البنطلون مفتوح".

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه باستجواب المتهم أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة؛ وإزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

ووجهت "مريم" رسالة لكل الفتيات اللاتي من الممكن أن يتعرضن لتلك الواقعة: "أنا شايفة إن إحنا اتغيرنا كتير عن الأول عشان كنا بنخاف من التشهير والفضايح عند التعرض لتلك الوقائع المشابهة لتلك الجريمة، متخافوش الناس بدأت تفهم اللي بيحصلنا، ولو خايفين من أي جهات حكومية متخافوش.. كل الجهات الحكومية وقفت معايا عشان حقي يرجع عشان اتأكدوا إني ضحية.. البلد اتغيرت خالص عن الأول في مواجهة التحرش.. والشرطة عاملوني معاملة إيجابية بشكل مكنتش اتخيله".

ووجهت "مريم" رسالة للفتيات: "موبايلك سلاحك" لو حسيتي إنك هتكوني في خطر طلعي تليفونك وصوري" عشان حقك ما يضيعشي.

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