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"للاستثمار والقروض".. حيلة صاحب شركة لسرقة أموال مواطنين في الإسكندرية

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"للاستثمار والقروض".. حيلة صاحب شركة لسرقة أموال مواطنين في الإسكندرية "للاستثمار والقروض".. حيلة صاحب شركة لسرقة أموال مواطنين في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:41 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لقيامة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير قروض وتوظيف مدخراتهم في الإسكندرية مقابل أرباح شهرية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام صاحب شركة للتجارة والتوزيع - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بإنشاء الشركة "بدون ترخيص" واتخاذها مقرا لممارسة نشاطاً احتيالياً في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها في مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى منحه قروض لراغبي الحصول عليها من محدودي الدخل بالمخالفة للقانون ، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشركة.. وضبط مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية باسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتي بلغت قيمتها حوالي خمسة مليون جنيه تقريباً - مجموعة من دفاتر شيكات بنكية، عدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة - 2 أكلاشيه - 5 أجهزة حاسب آلي بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها.

وبمواجهة المتهم بالمضبوط أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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