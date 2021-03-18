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بسبب "السجاير والموبايل".. كشف تفاصيل مقتل سائق توتوك في أسيوط

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بسبب "السجاير والموبايل".. كشف تفاصيل مقتل سائق توتوك في أسيوط بسبب "السجاير والموبايل".. كشف تفاصيل مقتل سائق توتوك في أسيوط

مصراوي Masrawy

12:04 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بأسيوط وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من الأهالي بالعثور على جثة بدائرة المركز، وتبين أنها لـ (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز).. وتم العثور على مركبة التوك توك بذات المنطقة المشار إليها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - قطعة من مخدر الحشيش).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر باستدراجه للمجني عليه والتعدي عليه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته وعدد من علب السجائر، وخشية افتضاح أمره قام بخنقه حتى فارق الحياة وألقاه بالمنطقة المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط السجائر لدى أحد الأشخاص قام ببيعها له وقرر أنه قام بصرف المبلغ المالي المتحصل عليه من بيع السجائر على متطلباته الشخصية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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