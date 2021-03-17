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"المعلمي" يشارك في استعراض التقرير السنوي عن الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة

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"المعلمي" يشارك في استعراض التقرير السنوي عن الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة "المعلمي" يشارك في استعراض التقرير السنوي عن الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة
ناقش سُبل تعزيز الشراكة الدولية وأوجه الدعم الأممي في ظل كورونا

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس في جلسة الإحاطة المقدمة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنغ عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة خلال فترة كوفيد ١٩.

وجرى خلال الإحاطة استعراض التقرير السنوي عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الدولية وأوجه الدعم الأممي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

حضر الجلسة من جانب وفد السعودية مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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