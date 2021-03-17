البابا تواضروس: البابا شنودة عاش معلمًا وراعيًا وقائدًا للكنيسة على مدى نصف قرن

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إن البابا المتنيح "الراحل" شنودة الثالث، كان معلمًا وراعيًا وخادمًا وقائدًا لهذه الكنيسة الوطنية العريقة التي يمتد عمرها إلى 20 قرنًا من الزمان.

وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد عودتها دون حضور شعبي: "نتذكره معلمًا لأجيال كثيرة على مدى نصف قرن عمل فيها وخدم وتتلمذنا على يديه وتتلمذت أجيال كثيرة، وخدمته مشهود لها في كل مكان على مستوى الكنيسة وعلى مستوى مصر وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط كلها والبلاد العربية والخارج".

وأكد: "نتذكره بعد أن أدى الأمانة وانتقل إلى السماء، ونحن في هذه الذكرى نطلب صلواته وشفاعاته، وأن يرفع صلوات للكنيسة وشعبها وبلادنا المحبوبة مصر".

وألقى البابا تواضروس، عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عاد لانعقاده بداية من اليوم وحتى نهاية الصوم المقدس، تحدث خلالها عن مميزات مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لنياحته اليوم.