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بسبب عطل فني.. تأخر إقلاع طائرة الرياض 3 ساعات بالمطار

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بسبب عطل فني.. تأخر إقلاع طائرة الرياض 3 ساعات بالمطار بسبب عطل فني.. تأخر إقلاع طائرة الرياض 3 ساعات بالمطار

مصراوي Masrawy

11:13 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أقلعت طائرة الخطوط الجوية ، مساء اليوم الأربعاء، من مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الرياض، بتأخير 3 ساعات بسبب عطل فني يحول دون إتمام الرحلة.

وقالت مصادر بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 312 المتجهة إلى الرياض وعلى متنها 67 راكبا تأخرت 3 ساعات عن موعد المقرر لها بسبب عودتها من ممر الإقلاع من مهبط المطار نتيجة عطل فني، وتم إنزال الركاب وإصلاح العطل واستأنفت الطائرة رحلتها مرة أخرى بعد توقف 3 ساعات.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي، وذلك قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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