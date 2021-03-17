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بعد العثور عليها مشنوقة.. التحريات: "أفلام الرعب" وراء انتحار طفلة المقطم

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بعد العثور عليها مشنوقة.. التحريات: "أفلام الرعب" وراء انتحار طفلة المقطم بعد العثور عليها مشنوقة.. التحريات: "أفلام الرعب" وراء انتحار طفلة المقطم

مصراوي Masrawy

11:31 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب - محمد الصاوي:

نجحت جهود رجال مباحث قسم شرطة المقطم في كشف تفاصيل انتحار طفلة داخل شقتها أثناء تواجد والديها خارج الشقة في المقطم.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مفاده انتحار طفلة بالعقار الذي يقطن به.

توجهت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلة تدعى "ق.م"، 12 سنة، طالبة بالصف السادس الابتدائي، وعثر عليها مسجاة على ظهرها على سرير غرفة النوم ووجود أثار لسحجات بالرقبة وجوارها يوجد نهاية حبل مثبت بمسمار بسقف الغرفة.

وكشفت التحريات أن وقوع الحادث كانت الطفلة صحبة أشقائها (14 عامًا، 12 عامًا، وعام ونصف) بالشقة، والأب والأم في العمل، وخرج شقيقها الأكبر وقتها لشراء بعض الحلوى من محل يجاور منزلهما وخلال ذلك توجهت الشقيقة الثالثة إلى الشرفة للهو مع شقيقها الأصغر، وعقب دخولها من الشرفة فوجئت بشقيقتها مشنوقة بحبل حول رقبتها.

هرعت الطفلة باكية وهى تصرخ للاستغاثة بأقرب جار لهم وتوجهوا بالفتاة لأقرب مستشفى في محاولة أخيرة لإنقاذها ولكن دون جدوى.

وكشفت تحقيقات النيابة من خلال مواجهة أسرة الطفلة أن الأخيرة اعتادت تقليد مشاهد من أفلام رعب كانت تشاهدة بصفة مستمرة مما أصابها باكتئاب نفسي لمرات عدة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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