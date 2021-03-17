ضحايا المخلل.. مصرع عامل وإصابة آخر حاولا إنقاذ زميلتهما في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي عامل مصرعه، وأصيب اثنان آخران أحدهما سيدة، اليوم الأربعاء، إثر سقوطهم في برميل مخلل بمصنع مخللات بقرية المندرة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أجا المركزي.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي باستقباله "محمد. م. ح" 40 عامًا، من قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر، جثة هامدة وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، و"محمد. ع. ع" 24 عامًا، و"نادية. ا. ا" 40 عامًا، مقيمين بقرية المندرة التابعة لمركز أجا، مصابين وفي حالة خطرة وجرى وضعهما بالعناية المركزة.

انتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد فوزي، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى والمصابين يعملون في مصنع مخللات بقرية المندرة، ملك والد المصاب الأول، وأثناء عملهم سقطوا في وعاء برميل ضخم وبينهم ابن صاحب المصنع وجرى انتشالهم من البرميل، وتوفي الأول فور خروجه من البرميل فيما أصيب الاثنان الآخران اللذان جرى انتشالهما قبل وفاتهما ونقلهما إلى المستشفى في حالة خطرة.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن السيدة سقطت في البرميل وعندما حاول الاثنان الآخران النزول؛ لإنقاذها توفي أحدهما، وأصيب الثاني نتيجة الغرق في المخلل.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، والتي قررت التحفظ على صاحب المصنع لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.