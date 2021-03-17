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"أمانة الشرقية": مقطع الكلاب الضالة بأحد الأحياء خارج المملكة

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"أمانة الشرقية": مقطع الكلاب الضالة بأحد الأحياء خارج المملكة "أمانة الشرقية": مقطع الكلاب الضالة بأحد الأحياء خارج المملكة
"الصفيان" يدعو لتحري المصداقية ونقل المعلومة الصحيحة

أكدت أمانة المنطقة الشرقية أن الفيديو المتداول عن تجمع كلاب في أحد أحياء مدينة الدمام غير صحيح وقديم.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن ما يتم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي لمقطع لكلاب ضالة في حي الفاخرية بالدمام غير صحيح.

وأوضح "الصفيان" أن بيانات المقطع غير صحيحة وقديمة، وهو خارج المملكة، ودعا "الصفيان" الجميع إلى تحري الدقة وعدم ترويج الشائعات، والحصول على المعلومة من المصادر الرسمية.

وتداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الكلاب داخل أحد الأحياء، وجاء تداول المقطع تزامناً مع حادثة "طفلة الرياض" التي أشغلت الرأي العام، وكانت ضحية لكلاب ضالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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