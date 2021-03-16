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النيابة العامة تأمر بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو": قواه العقلية سليمة

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النيابة العامة تأمر بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو": قواه العقلية سليمة النيابة العامة تأمر بحبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو": قواه العقلية سليمة

مصراوي Masrawy

11:33 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- طارق سمير:
أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإتيان فعل فاضح أمام "فتاة المترو".

وذكرت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه كانت النيابة العامة قد استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم الثالث عشر من شهر مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار.

وقدمت المقطع المصور إلى النيابة العامة، فتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وباستجوابه أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.

وإزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

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