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"حسيت بإثارة.. واديتها 7 جنيه".. اعترافات المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي"

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"حسيت بإثارة.. واديتها 7 جنيه".. اعترافات المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي" "حسيت بإثارة.. واديتها 7 جنيه".. اعترافات المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي"

مصراوي Masrawy

11:18 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم "م. ج" 37 سنة، مشرف أمن التفاصيل الكاملة لقيامه باختطاف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة المعادي.

وقال المتهم في التحقيقات إنه يوم الواقعة كان يسير ناحية ميدان الحرية في المعادي، حيث قابل الطفلة المجني عليها، وأعطاها 2 جنيه، واستكمل سيره، فلاحظ أنها تتبعه فدخل إحدى العقارات هربًا منها مبررًا "كنت قلقان من مشيها ورايا"، مضيفًا أنه بعد خروجه استمرت في تتبعه "فحسيت بإثارة.. واديتها 5 جنيه كمان" ثم اتجه إلى عقار ظن أنه خال من السكان.

وأضاف المتهم أنه فور دخوله مع المجني عليها العقار "حطيت إيدي عليها وحضنتها..وفجأة لقيت ست بتزعقلي"، مشيرًا إلى أنه ارتبك وفر هاربًا من المكان.

وذكر المتهم أنه بعد عودته لمنزله نام ظنًا أن الموضوع سيمر بسلام "كنت حاسس بندم شديد"، لكن أثناء مغادرته منزله لاحظ انتشار له على موقع فيسبوك ووضوح صورته، فالتجأ إلى صديقه "م. س" لحين مقابلة محاميه ثم تسليم نفسه، لكنه فوجئ بقوات الأمن تقتحم مكان اختبائه في مخزن تكييفات بالدرب الأحمر.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمتي الخطف المقترن بهتك عرض طفلة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 30 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمته أمام الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة.

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