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فجأة.. تطبيق "سيغنال" يتوقف عن العمل في الصين

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فجأة.. تطبيق "سيغنال" يتوقف عن العمل في الصين فجأة.. تطبيق "سيغنال" يتوقف عن العمل في الصين
ضمن نطاق حظر التطبيقات ومنصات التواصل في البلاد

فجأة.. تطبيق

أفاد مستخدمون بأن تطبيق التراسل المشفر "سيغنال"، لم يعد يعمل في الصين دون استخدام افتراضية صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أنه تعذر أيضًا الوصول إلى موقع "سيغنال" في الصين صباح اليوم الثلاثاء، مضيفة أن فريق "سيغنال" الإعلامي لم يرد على طلب التعليق، كما لم يتسنَّ الوصول إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للتعليق.

وباتت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة؛ مما وسع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وشهد استخدام "سيغنال" زيادة كبيرة في مختلف أرجاء العالم، بعد السادس من يناير، عندما قام تطبيق "واتساب" بتحديث شروط الخصوصية واحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع شركة "فيسبوك" والوحدات التابعة لها.تطبيق سيغنال الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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