تركيا تحتج لدى اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على "الربط الكهربائي"

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أنقرة- (د ب أ):

أخطرت تركيا كلا من اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بضرورة الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمس جرفها القاري شرقي البحر المتوسط، وذلك على خلفية مشروع مشترك للربط الكهربائي.

ونقلت وكالة "الأناضول" الليلة الماضية عن مصادر دبلوماسية أن مذكرات احتجاج أرسلتها أنقرة للأطراف الثلاثة، على خلفية مرور المسار المفترض للكوابل البحرية في مشروع ربط شبكات الكهرباء بين إسرائيل واليونان وقبرص من الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط.

ووقعت إسرائيل واليونان وقبرص في 8 مارس مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث، عبر كوابل بحرية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية التركية، أنه جرى إرسال مذكرات احتجاج إلى سفارتي إسرائيل واليونان وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، بهذا الخصوص.

وأشارت المصادر إلى أن مسار الكوابل البحرية بين جزيرتي قبرص وكريت، يمر من الجرف القاري لتركيا، بحسب الخرائط الواردة في الوثائق المتعلقة بالمشروع.

ولم يصدر بعد تعقيب من الأطراف الأخرى.

وسيتمد الخط الكهربائي بطول إجمالي نحو 1208 كيلومترات، من إسرائيل إلى قبرص ومن هناك إلى جزيرة كريت اليونانية.

ويبلغ طول الخط من إسرائيل إلى قبرص 310 كيلومترات، ومنها إلى جزيرة كريت 898 كيلومترا.

ووفقا للحكومة القبرصية، فإنه إذا ما مضت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المقرر أن يكون خط الربط جاهزا بنهاية عام 2023 .

وذكر التليفزيون القبرصي أن المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل على المشروع عام 2016 ، وستساهم بمبلغ 647 مليون يورو (769 مليون دولار).

ولفتت إلى أن الخط سيكون أحد أطول خطوط نقل الطاقة الكهربائية تحت الماء في العالم.