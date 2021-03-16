أخبار عاجلة

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
دراسة علمية نفسية: جهود الدولة أسهمت في تحسين الجوانب النفسية لذوي شهداء الواجب -
رئيس قرغيزستان ورئيس وزرائه يمنحان "سفير المملكة" وسامَ الصداقة والسلام ووسام الشرف -
"سبق" تستعرض جهود بلديات الطائف في متابعة المحال التجارية... التفاصيل -
شاهد.. "إسلامية الرياض" تطلق مبادرة "مساجدنا بوابة لوقايتنا" -
وسط انهيار واسع لصفوف الحوثيين.. الجيش اليمني يحرر 5 مواقع في تعز -
"القصبي": "الإعلامي الوعيل" عشق مهنته ومنحها أجملَ أيام عمره بتفانٍ وإخلاص -
استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تركيا تحتج لدى اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على "الربط الكهربائي"

Print
تركيا تحتج لدى اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على "الربط الكهربائي" تركيا تحتج لدى اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على "الربط الكهربائي"

مصراوي Masrawy

10:28 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

أنقرة- (د ب أ):

أخطرت تركيا كلا من اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بضرورة الحصول على إذن من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمس جرفها القاري شرقي البحر المتوسط، وذلك على خلفية مشروع مشترك للربط الكهربائي.

ونقلت وكالة "الأناضول" الليلة الماضية عن مصادر دبلوماسية أن مذكرات احتجاج أرسلتها أنقرة للأطراف الثلاثة، على خلفية مرور المسار المفترض للكوابل البحرية في مشروع ربط شبكات الكهرباء بين إسرائيل واليونان وقبرص من الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط.

ووقعت إسرائيل واليونان وقبرص في 8 مارس مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث، عبر كوابل بحرية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية التركية، أنه جرى إرسال مذكرات احتجاج إلى سفارتي إسرائيل واليونان وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، بهذا الخصوص.

وأشارت المصادر إلى أن مسار الكوابل البحرية بين جزيرتي قبرص وكريت، يمر من الجرف القاري لتركيا، بحسب الخرائط الواردة في الوثائق المتعلقة بالمشروع.

ولم يصدر بعد تعقيب من الأطراف الأخرى.

وسيتمد الخط الكهربائي بطول إجمالي نحو 1208 كيلومترات، من إسرائيل إلى قبرص ومن هناك إلى جزيرة كريت اليونانية.

ويبلغ طول الخط من إسرائيل إلى قبرص 310 كيلومترات، ومنها إلى جزيرة كريت 898 كيلومترا.

ووفقا للحكومة القبرصية، فإنه إذا ما مضت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المقرر أن يكون خط الربط جاهزا بنهاية عام 2023 .

وذكر التليفزيون القبرصي أن المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل على المشروع عام 2016 ، وستساهم بمبلغ 647 مليون يورو (769 مليون دولار).

ولفتت إلى أن الخط سيكون أحد أطول خطوط نقل الطاقة الكهربائية تحت في العالم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية