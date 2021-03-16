أخبار عاجلة

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
دراسة علمية نفسية: جهود الدولة أسهمت في تحسين الجوانب النفسية لذوي شهداء الواجب -
رئيس قرغيزستان ورئيس وزرائه يمنحان "سفير المملكة" وسامَ الصداقة والسلام ووسام الشرف -
"سبق" تستعرض جهود بلديات الطائف في متابعة المحال التجارية... التفاصيل -
شاهد.. "إسلامية الرياض" تطلق مبادرة "مساجدنا بوابة لوقايتنا" -
وسط انهيار واسع لصفوف الحوثيين.. الجيش اليمني يحرر 5 مواقع في تعز -
"القصبي": "الإعلامي الوعيل" عشق مهنته ومنحها أجملَ أيام عمره بتفانٍ وإخلاص -
استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 11% الأسبوع الماضي

Print
الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 11% الأسبوع الماضي الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 11% الأسبوع الماضي

مصراوي Masrawy

10:20 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

نيويورك- (د ب أ):

أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم بنسبة 11% الأسبوع الماضي.

وشددت المنظمة على أن هذا ليس وقت التخلي عن التدابير الصحية، الفردية والاجتماعية، لخفض انتقال المرض.

يأتي ذلك مع تأكيد خبراء منظمة الصحة العالمية على أهمية اللقاحات للحد من انتشار الإصابة، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على تدابير الصحة العامة والاجتماعية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكورونا في منظمة الصحة العالمية القول :"حتى الآن، بالنسبة لطفرات الفيروس التي تثير الشواغل والمنتشرة في العالم، فإن تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية فعالة في الحد من انتقال المرض، وتدابير السيطرة على العدوى فعالة في خفض الانتقال، كما أن اللقاحات فعالة".

ومن المقرر أن يتم اليوم إجراء مناقشة بشأن لقاح أسترازينيكا بعدما توقفت المزيد من الدول عن استخدام اللقاح المضاد لكورونا كإجراء احترازي، بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية لدى عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأشارت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إلى أنه من بين 300 مليون جرعة أعطيت حول العالم حتى الآن من مختلف اللقاحات ضد كورونا لم يتم توثيق وفيات مرتبطة بأي لقاح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية