أخبار عاجلة

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
دراسة علمية نفسية: جهود الدولة أسهمت في تحسين الجوانب النفسية لذوي شهداء الواجب -
رئيس قرغيزستان ورئيس وزرائه يمنحان "سفير المملكة" وسامَ الصداقة والسلام ووسام الشرف -
"سبق" تستعرض جهود بلديات الطائف في متابعة المحال التجارية... التفاصيل -
شاهد.. "إسلامية الرياض" تطلق مبادرة "مساجدنا بوابة لوقايتنا" -
وسط انهيار واسع لصفوف الحوثيين.. الجيش اليمني يحرر 5 مواقع في تعز -
"القصبي": "الإعلامي الوعيل" عشق مهنته ومنحها أجملَ أيام عمره بتفانٍ وإخلاص -
استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تدين استهداف الحوثيين خميس مشيط وتطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم

Print
الإمارات تدين استهداف الحوثيين خميس مشيط وتطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم الإمارات تدين استهداف الحوثيين خميس مشيط وتطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم
أكدت الوقوف مع المملكة في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها

الإمارات تدين استهداف الحوثيين خميس مشيط وتطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية ، من خلال صاروخين باليستيين، وطائرة مفخخة.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

قائد القوات الجوية السعودية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

قائد القوات الجوية السعودية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

"السعودية الرياضية" تبث الموسم الأول من بطولة إكستريم.. بدءاً من سباق العلا في أبريل

"السعودية الرياضية" تبث الموسم الأول من بطولة إكستريم.. بدءاً من سباق العلا في أبريل

شبكة عيون الإخبارية