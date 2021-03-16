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أول رئيس عربي يعلن عن زيارة ليبيا بعد تشكيل الجديدة

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أول رئيس عربي يعلن عن زيارة ليبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة أول رئيس عربي يعلن عن زيارة ليبيا بعد تشكيل الجديدة

مصراوي Masrawy

10:17 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

وكالات:

قال مكتب الرئيس التونسي، إن الرئيس قيس سعيد سيزور ليبيا غدا الأربعاء، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين القانونية.

وذكر مكتب سعيد أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات، حسبما أفادت "رويترز".

وقيس سعيد أول رئيس عربي يزور ليبيا بعد تشكيل الجديدة.

كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أدت أمس الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في طبرق، بحضور ممثلين أممين ودوليين.

في غضون ذلك، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الحكومة بإخراج المرتزقة من ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة.

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مصراوي Masrawy

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