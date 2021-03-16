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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال مكتب الرئيس التونسي، إن الرئيس قيس سعيد سيزور ليبيا غدا الأربعاء، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين القانونية.

وذكر مكتب سعيد أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات، حسبما أفادت "رويترز".

وقيس سعيد أول رئيس عربي يزور ليبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أدت أمس الاثنين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في طبرق، بحضور ممثلين أممين ودوليين.

في غضون ذلك، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الحكومة بإخراج المرتزقة من ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة.