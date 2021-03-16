أخبار عاجلة

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
دراسة علمية نفسية: جهود الدولة أسهمت في تحسين الجوانب النفسية لذوي شهداء الواجب -
رئيس قرغيزستان ورئيس وزرائه يمنحان "سفير المملكة" وسامَ الصداقة والسلام ووسام الشرف -
"سبق" تستعرض جهود بلديات الطائف في متابعة المحال التجارية... التفاصيل -
شاهد.. "إسلامية الرياض" تطلق مبادرة "مساجدنا بوابة لوقايتنا" -
وسط انهيار واسع لصفوف الحوثيين.. الجيش اليمني يحرر 5 مواقع في تعز -
"القصبي": "الإعلامي الوعيل" عشق مهنته ومنحها أجملَ أيام عمره بتفانٍ وإخلاص -
استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

النقل: وصول قطار مترو الأنفاق السابع ومكونات القطار الأول لتجميعهم محليًا

Print
النقل: وصول قطار مترو الأنفاق السابع ومكونات القطار الأول لتجميعهم محليًا النقل: وصول قطار مترو الأنفاق السابع ومكونات القطار الأول لتجميعهم محليًا

مصراوي Masrawy

10:00 ص الثلاثاء 16 مارس 2021


كتب- مصراوي:
أعلنت وزارة النقل، وصول القطار المكيف السابع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية، بالإضافة الى وصول مكونات القطار الأول من الـ 10 قطارات التى سيتم تجميعهم محليًا بشركة سيماف المصرية من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي طبقاً للتعاقد معها لتعظيم الدور المحلي والاستفادة من الخبرات المحلية حيث اشتملت المكونات على (هياكل العربات - المعدات - الكراسي - جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية).

يأتي ذلك ضمن الصفقة المبرمة مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد عدد 32 قطارًا مكيفا جديدًا (سيتم تجميع 10 منهم محليًا في ) للعمل بالخط الثالث للمترو بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

وتم تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية وأعمال التعقيم اللازمة للقطار وجميع المكونات والسفينة والأرصفة طبقاً للقواعد الصحية المتبعة للحد من إنتشار وسيتم نقل القطار إلى ورشة العباسية لإجراء الإختبارات الأخيرة قبل دخوله الخدمة، وتجري حاليًا أعمال الإختبارات الديناميكية على القطارات التي يتم توريدها داخل ورش (العباسية والسلام)، كما يجدر الإشارة أن القطار الأول أنهى جميع الإختبارات التى تتم عليه وتم ضمه فعلياً لأسطول القطارات العاملة على الخط.

و أوضحت وزارة النقل أن المواطن استشعر بالفعل الفروق الواضحة بين القطارات القديمة والقطارات الموردة مؤخرًا حيث تتمتع بنظام تكييف عالى السعة وتم تزويد القطارات بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التليفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، و شاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب بإسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل ، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

لقاح فيروس كورونا: رئيس كوانتاس يقترح شهادة تطعيم قبل السفر والصحة العالمية تعارض

لقاح فيروس كورونا: رئيس كوانتاس يقترح شهادة تطعيم قبل السفر والصحة العالمية تعارض

شبكة عيون الإخبارية