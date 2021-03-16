تراجع في أسعار النفط وبرنت عند 68.31 دولارًا للبرميل

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فيما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.9%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط تجدد المخاوف المرتبطة بتطعيمات "كورونا" وتداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الخام.

وقال المحلل لدى "فيليب فيوتشر" Phillip Futures "أفتار ساندو": الأسعار تتعرض لضغط بسبب التوقعات المتعلقة بأن الرياح التي ضربت تكساس في الشهر الماضي، قد تعزز مخزونات الخام؛ بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 68.31 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.9% عند 64.82 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.النفط أسعار النفط