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"محافظ الزلفي" يلتقي أعضاء برنامج الفوزان "لخدمة المجتمع"

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حث محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، رجال الأعمال والشركات على الاستفادة من المسارات التي ترسمها رؤية المملكة 2030 في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في ديوان المحافظة، بوفد برنامج الفوزان لخدمة المجتمع برئاسة مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية بشركة الفوزان القابضة أحمد بن إبراهيم العمير، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين.

وتناول اللقاءُ آلية وسبل الاستفادة من مركز الفوزان للتأهيل الشامل وخدماته، علاوة على مناقشة سبل التعاون بين المحافظة وبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع.

حضر اللقاء مدير مركز الفوزان للتأهيل الشامل علي لافي العازمي، وصالح باظفر تنفيذي المسؤولية الاجتماعية ورعد السعدون مدير الشؤون الإدارية بشركة الفوزان القابضة.

وفي جانب آخر تسلم محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي درعًا تذكاريًّا من رئيس مجلس جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالزلفي؛ تقديرًا منهم وعرفانًا لرعايته حفل الجائزة مؤخرًا ولدعمه ورعايته لأنشطة وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم، خلال استقباله لفضيلة رئيس الجمعية عبدالرحمن بن محمد الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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