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اليوم.. إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية الخلافات الثأرية بالصف

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اليوم.. إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية الخلافات الثأرية بالصف اليوم.. إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية الخلافات الثأرية بالصف

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين مع آخرين سبق الحكم عليهم، في تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

البداية كانت في 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى، الأمر الذي دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام، وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذي ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

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