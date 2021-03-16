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اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية

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اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية

مصراوي Masrawy

01:00 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركي سامح "مهندس"، والثاني معتز على السيد، حركي أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها في عمليات إرهابية.

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